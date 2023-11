Jesse Klaver: geschrokken van deze uitslag

Jesse Klaver, een van de kopstukken van GroenLinks-PvdA, zegt dat hij geschrokken is van de voorspelde verkiezingswinst van de PVV van Geert Wilders. “Het gevoel van mensen in deze samenleving, die denken: wat gebeurt hier, is hier nog wel plaats voor mij? Het enige wat ik eigenlijk vanavond wil zeggen, tegen al die mensen: we waren er voor jou en we blijven er voor jou”, zei Jesse Klaver tijdens de uitslagenavond van de partij in Amsterdam.

Klaver denkt naar eigen zeggen “dat iedereen geschrokken is van deze uitslag. Wat ik vooral wil benadrukken: er zijn 20 jaar lang mensen weggezet met de mededeling: je hoort er niet bij in dit land, dit is niet jouw land. Tegen al die mensen wil ik zeggen: dit is wel jouw land, laat je dat door niemand afpakken, we zijn er voor jou.”

Klaver kan niet verklaren waarom de PVV zo veel groter lijkt te zijn geworden dan de andere partijen. “Ik ben heel trots op de campagne die we hebben gevoerd. Verdere politieke analyses heb ik nu niet.” Ook zegt hij nog geen beeld van de komende formatie te hebben.

GroenLinks en de PvdA doen deze verkiezingen voor het eerst samen mee met een gezamenlijke lijst onder leiding van Frans Timmermans. In de huidige Tweede Kamer heeft GroenLinks 8 en PvdA 9 zetels. In de exitpoll van Ipsos in opdracht van NOS en RTL is GroenLinks-PvdA de tweede partij met 25 zetels, net voor de VVD. De PVV staat vooralsnog op 35 zetels.

Het linkse blok leek wat opstartproblemen te hebben in de aanloop naar deze verkiezingen, maar in de laatste dagen steeg de partij flink in de peilingen. Timmermans riep kiezers meermaals op om strategisch op zijn partij te stemmen, om ervoor te zorgen dat links de grootste zou worden en het initiatief kon nemen om een coalitie te gaan vormen.