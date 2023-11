Kaag: zorgwekkend dat PVV de grootste is

Oud D66-leider en demissionair minister van FinanciĆ«n Sigrid Kaag noemt het “zorgwekkend” dat PVV de grootste partij is geworden volgens de exitpol. “Ik krijg nu al reacties uit het buitenland: wat is er met jullie verkiezingen gebeurd?”, zegt Kaag op de uitslagenavond van D66 in Amsterdam

D66 staat volgens de exitpoll op 10 zetels. Kaag is daar optimistisch over. “Het is een enorme opdracht, er is veel werk aan de winkel. Maar we hebben een goed fundament om verder op te bouwen”, aldus Kaag, die daarbij ook de huidige D66-leider Rob Jetten prijst.