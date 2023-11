Lijsttrekker LEF vrij, mag in avond niet bij Tweede Kamer komen

Lijsttrekker Daniël van Duijn van jongerenpartij LEF, die dinsdagavond is aangehouden voor het verstoren van het lijsttrekkersdebat van de NOS, wordt weer vrijgelaten. Dat laat advocaat Willem Jebbink weten. De verdachte krijgt een gedragsaanwijzing mee. Hij mag zich op de verkiezingsavond tot donderdagochtend vroeg niet in de buurt van de Tweede Kamer bevinden. “Er wordt later bekeken hoe de zaak wordt afgedaan”, zegt de raadsman.

De lijsttrekker van de relatief onbekende jongerenpartij zat dinsdag in het publiek tijdens het slotdebat, dat plaatsvond in de ontvangsthal van de tijdelijke Tweede Kamer in Den Haag. Hij kwam op het podium tijdens een debat en schreeuwde van dichtbij naar de politici van VVD, NSC en GroenLinks-PvdA dat ze bij de “oude politiek” horen. Hij beet VVD-leider Dilan Yeşilgöz toe dat haar partij “nooit meer aan de macht” mag komen.

De politie hield Van Duijn aan voor het verstoren van een openbare vergadering of betoging. Ook is hij opgepakt voor wederspannigheid, omdat hij niet meewerkte bij zijn aanhouding. Eerder verstoorde Van Duijn de uitzending van Buitenhof door een poster van zijn partij op het raam van de opnamelocatie te plakken.