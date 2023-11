Meer dan de helft van de Amsterdamse kiezers heeft gestemd

In Amsterdam heeft om 18.00 uur 53 procent van de kiesgerechtigden zijn stem uitgebracht, meldt de gemeente. Daarmee is de opkomst in de hoofdstad zo goed als gelijk aan de vorige verkiezingen om 18.00 uur. In 2021 was de opkomst om 18.00 uur ook 53 procent; in 2017 op hetzelfde tijdstip 53,7 procent.

Volgens onderzoeksbureau Ipsos had de helft van de kiesgerechtigden om 17.45 uur gestemd. Stemmen kan nog tot 21.00 uur.

In Assen had om 18.00 uur 61 procent van de kiezers gestemd. In Den Haag had rond 18.15 uur ruim 54 procent zijn stem uitgebracht. In Eindhoven lag dat percentage rond hetzelfde tijdstip op ongeveer 56 procent.