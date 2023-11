NSC is tevreden met exitpoll, noemt winst van PVV een schok

“Een nieuwe periode gaat beginnen”, zegt Nicolien van Vroonhoven van Nieuw Sociaal Contract (NSC) in een eerste reactie op de exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS en RTL. De nieuwe partij van Pieter Omtzigt zou in één klap 20 zetels krijgen in de Tweede Kamer. De nummer twee op de lijst van de partij is “blij en trots”. Van Vroonhoven noemt de winst van de PVV een “gigantische schok”. Ze wil niet zeggen of de partij blijft bij het uitsluiten van de PVV. Daar zal Omtzigt later wat over zeggen, zegt ze.

De winst van de PVV laat zien dat er “een enorme onvrede” bij mensen is, zegt Eddy van Hijum, de schrijver van het verkiezingsprogramma van NSC en nummer zes op de kandidatenlijst. Er zal iets met die onvrede moeten worden gedaan, voegt hij eraan toe. Ook hij wil zich niet uitlaten over de gevolgen van de voorspelde winst van de partij van Geert Wilders.

Ongeveer zeshonderd tot zevenhonderd aanhangers van de nieuwe partij zijn bijeen in Enschede, de thuisstad van Omtzigt. Er is ook veel aandacht van de internationale media zoals Reuters, AFP en AP voor de bijeenkomst.

Nieuw Sociaal Contract bestaat pas drie maanden en was deze campagnetijd constant één van de koplopers in de peilingen. De partij zakte echter de afgelopen week terug in de peilingen. Dat zou volgens opiniepeilers onder meer komen omdat Omtzigt lang geen duidelijkheid gaf over een eventueel premierschap.

Toen Omtzigt in augustus aankondigde mee te doen aan de verkiezingen, kwam NSC in de peilingen direct als grootste uit de bus. Op dat moment had de partij nog geen kandidatenlijst en verkiezingsprogramma. Wel was er een basisdocument met de politieke lijn en een stuk met grondbeginselen en uitgangspunten.

De NSC zette ‘goed bestuur’ en ‘bestaanszekerheid’ hoog op de agenda. De partij kreeg kritiek omdat ze niet duidelijk maakte wat de financiële gevolgen zijn van haar plannen. Omtzigt hield de kaarten eveneens tegen de borst als het ging om coalitievorming. Alleen samenwerking met de PVV zag hij niet zitten zolang die partij tegen de Grondwet ingaat.

Omtzigt draait al ruim twintig jaar mee in de Tweede Kamer. Hij zat daar lang voor het CDA, maar verliet die partij twee jaar geleden na een hoogoplopend conflict. Hij verkreeg veel bekendheid door zijn rol bij het onthullen van het toeslagenschandaal en door de ‘functie elders’-kwestie.