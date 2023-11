Ongeloof bij VVD om exitpoll

VVD’ers sloegen bij het zien van de eerste exitpoll op de avond van de verkiezingen kreten van ongeloof uit. Vooral de enorme winst die de exitpoll van Ipsos in opdracht van NOS en RTL voor de PVV voorspelt, leidde tot geschokte reacties. De liberalen scoren zelf ook een heel stuk minder dan verwacht, en houden 23 zetels over van de huidige 34. Dat is lager dan in de recente peilingen, en de VVD wordt daarmee naar verwachting de derde partij.

Veel VVD-leden vertrokken na het verschijnen van de exitpoll verbijsterd naar de bar in de Fokker Terminal in Den Haag, waar de liberalen hun uitslagenavond vierden. De VVD had met de nieuwe lijsttrekker Dilan Yeşilgöz gehoopt de grootste te blijven en opnieuw de premier te leveren.