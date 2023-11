Ouwehand: winst PVV heel erg pijnlijk en verdrietig

Esther Ouwehand noemt de winst van PVV “heel erg pijnlijk en heel erg verdrietig”. Dat zei de partijleider van Partij voor de Dieren woensdagavond in hotel Park Centraal Den Haag. De PVV behaalt volgens de exitpolls van Ipsos, in opdracht van de NOS en RTL Nieuws, 35 zetels. “Er is een partij de grootste geworden die 1 miljoen Nederlanders als tweederangsburgers beschouwt”, stelt Ouwehand. Het aantal zetels van haar partij halveert volgens de laatste exitpoll.

Ouwehand feliciteerde GroenLinks-PvdA die mogelijk tweede wordt. “Maar wij hebben zetels verloren”, aldus de partijleider. Volgens de tweede Ipsos-poll behaalt de PvdD 3 zetels. Momenteel heeft de partij 6 zetels in de Tweede Kamer. “Dat is hoe het is”, aldus Ouwehand. “Het is balen, we zullen hiermee moeten dealen, maar we blijven altijd onvermoeibaar knokken voor onze idealen.” Volgens de partijleider “trekt het klimaat zich niets aan van de verkiezingen”.

De partij heeft roerige maanden beleefd door een machtsstrijd tussen het bestuur en Ouwehand en die heeft volgens haar “zeker” invloed gehad op het zetelverlies. “Voordat dat begon stonden we echt op dikke winst in de peilingen. Daarna kwamen valse beschuldigingen over mij in de media. Dat is gedoe en daar houden kiezers niet van.” Ouwehand stelt dat de partij daardoor pas laat aan haar eigen campagne kon beginnen. “Toen was de campagne al op stoom.”