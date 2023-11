Politie deelt foto van man die pinpas vermiste 14-jarige gebruikt

De politie heeft een foto gedeeld van een man die begin oktober twee keer heeft gepind met de pinpas van een vermiste 14-jarige jongen uit Drachten. Dat gebeurde bij een pinautomaat op de 1e Middellandstraat in Rotterdam. De politie vraagt mensen die de man kennen contact op te nemen.

De 14-jarige Waliou Nassirou verdween dezelfde dag dat de man met zijn pas pinde, op 8 oktober. Hij zou rond 10.00 uur vanuit Drachten naar Groningen of Leeuwarden zijn vertrokken. Sindsdien is hij spoorloos. Volgens de politie is het mogelijk dat hij met het openbaar vervoer naar Rotterdam is gegaan.

“We maken ons zorgen om het welzijn van Waliou, daarom kiezen we er nu voor om de foto van de pinnende man te delen”, aldus de politie. “Deze man hoeft niets met de vermissing te maken te hebben. Mogelijk gaat het om een vriend, familielid of kennis, dat is vooralsnog onbekend.”