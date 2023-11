Progressieve partijen op verlies in exitpoll, alleen GL-PvdA wint

GroenLinks-PvdA is de enige progressieve partij die op winst staat volgens de exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS en RTL. Volgens deze peiling krijgt de linkse combinatie er 9 zetels bij vergeleken met het huidige aantal Kamerleden van deze partijen bij elkaar opgeteld. Alle andere progressieve partijen staan op verlies, hoewel daar in de werkelijke uitslag nog verandering in kan komen.

Het lijkt erop dat D66 het meest heeft geleden onder de driestrijd tussen de PVV, VVD en GL-PvdA die zich de afgelopen dagen aftekende in de peilingen. De partij van Rob Jetten verliest volgens de exitpoll 14 zetels en houdt er 10 over. De SP verliest 4 zetels en gaat naar 5. De ChristenUnie en Partij voor de Dieren verliezen elk 2 zetels, DENK, Volt en BIJ1 elk 1. De laatste partij komt niet in de Tweede Kamer als de exitpoll klopt met de uiteindelijke uitslag.

Per saldo verliezen progressieve partijen 16 zetels. Hierbij is gekeken naar de partijen die door Kieskompas gelden als progressief. Daar zitten ook partijen bij als de ChristenUnie en DENK, die op sommige thema’s standpunten innemen die afwijken van andere progressieve partijen. Dat is bijvoorbeeld het geval op lhbti-thema’s.