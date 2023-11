De stembureaus op treinstations zijn de hele dag goed bezocht. Volgens een NS-woordvoerster liep de stroom stemmers goed door. Tijdens de spits was het drukker dan tijdens de daluren, maar dat was ook precies de verwachting, zegt ze. Aantallen kon ze niet geven, maar de toeloop was vergelijkbaar met vorige verkiezingen.

Op 43 treinstations in Nederland was op deze verkiezingsdag een stembureau ingericht, onder meer in Den Haag, Almere, Leiden, Rotterdam, Maastricht, Utrecht en Zwolle.