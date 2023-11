Schiermonnikoog als eerste klaar met tellen, GroenLinks-PvdA wint

Schiermonnikoog is opnieuw als eerste klaar met het tellen van de stemmen. GroenLinks-PvdA is op het eiland de grootste geworden met 25,7 procent van de stemmen, gevolgd door VVD (15,5 procent) en Nieuw Sociaal Contract (13,4 procent). Het aantal stemmen voor de PVV is op het eiland bijna verdubbeld.

In 2021 kreeg de PVV 5,6 procent van de stemmen, dit jaar gaat het om 11,2 procent. Hiermee eindigt de partij op de vierde plaats. Op de vijfde plaats staat D66 (7,4 procent), gevolgd door BBB (6,5 procent) en Partij voor de Dieren (5,9 procent).

De strijd om het melden van de eerste eindstand gaat meestal tussen Schiermonnikoog, Vlieland en het Gelderse Rozendaal. Dat zijn de kleinste gemeenten van het land.

De opkomst voor de Tweede Kamerverkiezingen ligt op Schiermonnikoog op ruim 117 procent. Eerder op de dag meldde burgemeester Ineke van Gent al op X dat de opkomst boven de 100 procent uitkwam. Dit kwam door toeristen die op het eiland hebben gestemd. “November is de wandelmaand”, zei Van Gent.