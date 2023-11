Schok bij GroenLinks-PvdA om winst PVV in exitpoll

Bij de uitslagenavond van GroenLinks-PvdA is geschokt gereageerd op de exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS en RTL. In het Transformatorhuis bij de Westergasfabriek in Amsterdam zijn vertwijfelde gezichten te zien. Volgens die voorspelling lijkt de PVV de grootste partij te worden met 35 Kamerzetels. GroenLinks-PvdA is de tweede partij in de exitpoll met 26 zetels.

Volgens de exitpoll lijdt de VVD een nederlaag. De partij die de afgelopen jaren steevast de grootste was, wordt nu derde met 23 zetels. Dat werd bij GroenLinks-PvdA met gejuich ontvangen.