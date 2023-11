Sfeer bij SP gelaten na gepeild zetelverlies

Op de uitslagenavond van de SP op het partijbureau De Moed in Amersfoort is de sfeer in de zaal gelaten, nadat kort na 21.00 uur uit de exitpoll duidelijk was geworden dat de partij een fors zetelverlies moet incasseren. In de poll van Ipsos, in opdracht van NOS en RTL, komt de partij van Lilian Marijnissen uit op 5 zetels, tegen 9 zetels nu.

Het lijkt erop dat veel SP-leden dit resultaat al hadden verwacht. De partijvoorzitter van de SP, Jannie Visscher: zegt: “Jammer dat we die vier zetels verloren. Dat komt waarschijnlijk omdat mensen strategisch hebben gekozen. Ik schrik wel van winst van de PVV. Die heeft toch een aantal standpunten waar we moeite hebben, omdat ze groepen buitensluiten.”

Visscher zegt desondanks een toekomst voor de SP te zien. “We zitten al een tijd rond de 30.000 leden, en onder de nieuwe leden zijn veel jonge mensen.”

Het zetelverlies is pijnlijk voor Lilian Marijnissen. Sinds ze partijleider is in 2017 heeft de SP alleen maar verkiezingen verloren: inclusief deze verkiezing zeven keer. De politica heeft tijdens de campagne herhaaldelijk benadrukt dat het pas de tweede verkiezingen zijn voor de Tweede Kamer onder haar leiderschap. De partij moet diep in haar geschiedenis graven om herinneringen aan stevige verkiezingswinst op te halen, naar de tijd onder Jan Marijnissen – de vader van de huidige partijleider.

In de verkiezingscampagne ging het vaak over thema’s die de SP al jarenlang agendeert: zoals de uitwassen met arbeidsmigratie en bestaanszekerheid. Tot verbazing van politieke commentatoren en de partij zelf wisten de socialisten hier evenwel geen munt uit te slaan. “Ja hallo, waar waren jullie dan de afgelopen jaren?”, zei Marijnissen in de beginfase van de campagne tegen andere partijen die zich ineens druk maakten om bestaansonzekerheid, terwijl zij volgens de politica medeschuldig zijn aan de oorzaak.