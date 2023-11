Stembureaus op stations al hele dag goed bezocht

De stembureaus op NS-stations worden al de hele dag goed bezocht, laat een woordvoerster van de spoorvervoerder iets voor 17.00 uur weten. “We zien dat de drukte meedeint met de vertrekkende treinen”, zegt ze.

Op 43 treinstations in Nederland is op deze verkiezingsdag een stembureau ingericht, onder meer in Den Haag, Almere, Leiden, Rotterdam, Maastricht, Utrecht en Zwolle. De NS-woordvoerster verwacht dat de drukte op de stembureaus op stations in de avondspits toeneemt. “In de spits in ochtend en avond zie je meer stemmers. Het stemmen is onderdeel van hun reis.”

De gemeente Baarn liet eerder woensdagmiddag weten dat inwoners van de Utrechtse gemeente de weg naar de stembussen goed weten te vinden en dat vooral het NS-station populair is. Om 16.00 uur had bijna een vijfde van de inwoners van Baarn die hadden gestemd dat gedaan in de stationshal of aan de pleinkant van het station.