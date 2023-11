Teleurstelling bij JA21 na zien verlies 2 zetels in exitpoll

“We’re still standing”, zegt lijsttrekker van JA21 Joost Eerdmans, in een eerste reactie op de exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS en RTL. De partij komt daarin uit op 1 zetel, wat een verlies van 2 zetels zou betekenen ten opzichte van de vorige Kamerverkiezingen in 2021.

In de Grote Kerk in Den Haag, waar de partij de uitslagenavond viert, was teleurstelling te zien. Er klonk een gematigd applaus toen de exitpoll liet zien dat de partij 1 zetel zou overhouden.

“Het is een schokgolf voor Nederland”, aldus Eerdmans, die PVV-leider Geert Wilders feliciteert. “Er zijn ook veel verliezers en wij horen daar bij. Maar we zijn blij dat we zijn gehandhaafd.” De nummer twee op de lijst, Annabel Nanninga, zegt dat ze “graag naast Joost had gezeten in de Tweede Kamer, maar ik blijf me gewoon voor jullie inzetten vanuit de Eerste Kamer”.

Eerdmans is niet verrast door de exitpoll. “Dat we verlies zouden lijden was de laatste dagen wel duidelijk”. Wat daarvoor de reden is wil de lijsttrekker nog met zijn partij analyseren, maar Eerdmans wijst in elk geval op de zware concurrentie. “Als je me vanmiddag had verteld dat de PVV 35 zetels zou krijgen, had ik me serieus afgevraagd of we er nog wel bij zouden zitten. Maar er is nog een JA21.”

JA21 ontstond een kleine drie jaar geleden uit een afsplitsing van Forum voor Democratie. De rechtse partij haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 3 zetels, en kreeg eerder dit jaar eveneens 3 plekken in de nieuwe Eerste Kamer.

Intern gedoe leidde evenwel tot het vertrek van twee Kamerleden naar BBB onlangs, waardoor lijsttrekker Joost Eerdmans alleen overbleef. Kritische partijleden verweten de partijleiding dat de partijstructuur te weinig democratisch was, maar de macht te veel in handen lag van Eerdmans en Nanninga.

De partij schommelde in de peilingen telkens rond de 1 tot 2 virtuele zetels.