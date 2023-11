Uitslagenavond FVD definitief afgelast om veiligheid

Een bijeenkomst van Forum voor Democratie (FVD) waar de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen zouden worden gevolgd, is definitief afgelast. Het besluit is genomen in nauw overleg met veiligheidsdiensten en beveiligers, laat een woordvoerder van de partij weten. Eerder woensdag werd gemeld dat de bijeenkomst waarschijnlijk niet kon doorgaan, maar was dat nog niet definitief. Onlangs was partijleider Thierry Baudet meerdere keren het doelwit van aanvallen.

Op de zogenoemde uitslagenavonden verzamelen leden van politieke partijen zich op een locatie om te volgen hoe er is gestemd. “We hebben het echt geprobeerd; alles afgewogen”, aldus de woordvoerder. De partij sluit nu, zonder Baudet, de campagne af in een sportcafĂ© in Amsterdam. Donderdag geeft de partij een reactie op de uitslag.

“We hopen op jullie begrip – twee serieuze aanvallen op het hoofd plus alle bedreigingen zijn voor Thierry en zijn gezin nu even genoeg geweest”, aldus de partij in een verklaring.

Baudet werd afgelopen maandag in Groningen door een minderjarige jongen geslagen met een bierflesje. Eind vorige maand werd hij in het Belgische Gent aangevallen door een man met een paraplu. Ondanks de aanvallen liet Baudet dinsdag weten verder te gaan met de campagne.