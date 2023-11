Uitslagenavond FVD gaat vooralsnog niet door om veiligheid

Een bijeenkomst van Forum voor Democratie (FVD) waarin de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen zouden worden gevolgd, gaat vooralsnog niet door om veiligheidsredenen. Het besluit is genomen in overleg met veiligheidsdiensten en beveiliging, laat een woordvoerder van de partij weten. Onlangs was partijleider Thierry Baudet meerdere keren het doelwit van aanvallen.

Zo werd Baudet afgelopen maandag in Groningen door een minderjarige jongen geslagen met een bierflesje. Eind vorige maand werd hij in het Belgische Gent aangevallen door een man met een paraplu. Ondanks de aanvallen liet Baudet dinsdag weten verder te gaan met de campagne.

Op de zogenoemde uitslagenavonden verzamelen leden van politieke partijen zich op een locatie om te volgen hoe er is gestemd. Het is nog niet helemaal zeker dat de FVD-bijeenkomst niet doorgaat, aldus de woordvoerder, die zegt het te laten weten als de situatie verandert.

Een tour door Nederland van FVD op “deze allesbepalende verkiezingsdag” gaat wel door, zo blijkt uit berichten op X van Baudet. “De vrijheidskaravaan is los! Nu naar de hofvijver en dan naar de Kuip”, aldus de partijleider. Deze leidt Baudet, zo is te lezen op de site van de partij, van Amsterdam, naar Den Haag, via de Kuip in Rotterdam, naar Vianen en tenslotte weer Amsterdam. In de Kuip is om 13.00 uur een manifestatie gepland.