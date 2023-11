Van Baarle van DENK feliciteert Wilders niet met overwinning

Lijsttrekker Stephan van Baarle van DENK wil PVV-leider Geert Wilders niet feliciteren met de overwinning die hij behaalt volgens de exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS en RTL. Van Baarle zegt dat onder anderen VVD-leider Dilan Yeşilgöz “extreem-rechts” heeft genormaliseerd in Nederland.

Wilders behaalt volgens de exitpoll 35 zetels. Volgens deze poll behoudt DENK de huidige 3 zetels in de Tweede Kamer. Daarop zegt Van Baarle trots te zijn. “Ik ben heel erg blij dat we een baken van stabiliteit zijn”. Hij heeft goede hoop dat het er nog 4 kunnen worden.

De winst van Wilders is een bedreiging van de mensenrechten en de rechtsstaat, aldus Van Baarle. Dat leidt volgens de 32-jarige lijsttrekker “bij heel veel mensen tot angst”. DENK moet voor die mensen opkomen, aldus Van Baarle. “We laten ons niet intimideren, we zullen vanaf dag één een schild vormen tegen extreem-rechtse retoriek en knokken voor de minderheden in dit land. DENK is harder nodig dan ooit in de strijd tegen racisme en discriminatie. Bestrijding van uitsluiting en moslimhaat zit in ons DNA.”

Op X reageert huidig Kamerlid en oud-fractievoorzitter Farid Azarkan ook nog op de uitslag van de exitpoll. Hij noemt die “een rotstreek. De PVV de grootste maken! Nooit gedacht dat dit in Nederland zou gebeuren.” Azarkan, boegbeeld van DENK in de afgelopen jaren, kondigde eerder aan niet terug te komen in de Kamer. Op X schrijft hij nu dat hij erover denkt de politiek weer in te gaan. “De mouwen moeten opgestroopt worden.” In de zaal zei hij tegen het ANP dat dat als een “kwinkslag” moet worden gezien.

Met het vertrek van Tunahan Kuzu verdwijnt de laatste van de twee oprichters van DENK uit de Tweede Kamer. Onder de nieuwe lijsttrekker Van Baarle heeft de partij zich toch weten te handhaven. DENK kwam sinds de bloedige verrassingsaanval van Hamas op Israël op 7 oktober vooral in het nieuws met fel pro-Palestijnse standpunten. Van Baarle sloot zijn toespraak in een partycentrum in Amsterdam-Osdorp af met de omstreden leus: ‘From the river to the sea, Palestine will be free’.

Als de exitpoll correct blijkt, krijgt Van Baarle mogelijk de Schiedamse wethouder Doğukan Ergin en Ismail el Abassi (40) uit Utrecht naast zich in de Kamer.