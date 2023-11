Van Haga hoopt op zetel, vindt PVV ‘diep socialistisch’

Wybren van Haga, partijleider van Belang van Nederland, houdt hoop dat zijn partij nog een zetel gaat halen. Dat zegt hij tegen het ANP, in reactie op de exitpoll van Ipsos. Volgens die exitpoll, in opdracht van de NOS en RTL, staat zijn partij op 0 zetels.

Van Haga haalde bij de Provinciale Statenverkiezingen nog ongeveer 75.000 stemmen, wat genoeg zou zijn voor een Kamerzetel. Hij wil niet geloven dat hij kiezers kwijt is geraakt aan de PVV, die volgens Ipsos de grootste is geworden met 35 zetels. “Die partij is diep socialistisch, zelfs neo-marxistisch. Mijn kiezers zijn kapitalistisch, dat zijn ondernemers.”

Mocht zijn partij geen zetel halen, dan stopt hij met BVNL. “Ik schrap dan die kostenpost.” Van Haga verhuurt panden en wil daarmee doorgaan.

Van Haga haalde bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen nog meer dan 240.000 voorkeurstemmen voor Forum voor Democratie (FVD), waarin hij toen zat. Die aanwas vergaarde hij voornamelijk vanwege zijn uitgesproken standpunten tijdens de coronacrisis.

In 2021 brak hij met FVD en begon hij zijn eigen partij, samen met de andere FVD-dissidenten Hans Smolders en Olaf Ephraim. Laatstgenoemde scheidde zich in 2023 op zijn beurt af van BVNL, na een conflict met Van Haga.