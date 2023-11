‘Verkiezingsminister’ De Jonge op tournee langs stembureaus

Demissionair minister Hugo de Jonge heeft op verschillende stembureaus een kijkje genomen. Als minister van Binnenlandse Zaken is hij verantwoordelijk voor het verloop van de verkiezingen.

De Jonge ging naar een stembureau in Almere dat toegankelijk is voor mensen met bijvoorbeeld een visuele beperking, naar een stemlokaal in een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking in Baarn, en naar het stembureau in de Tilburgse poptempel 013, waar een dj draaide.

In de ochtend was de minister al te horen en te zien bij verschillende media, om het belang van stemmen te onderstrepen.