Vlaams Belang feliciteert Wilders met verkiezingsoverwinning

Vlaams Belang heeft woensdagavond PVV-leider Geert Wilders gefeliciteerd met zijn verkiezingsoverwinning. “Het is duidelijk: de bevolking smacht naar echte verandering. Niet alleen in Nederland, maar ook in Vlaanderen”, zegt partijvoorzitter Tom Van Grieken in een verklaring.

“Ik wens Geert Wilders van harte te feliciteren met deze overwinning”, aldus Van Grieken. “Migratie was overduidelijk het centrale thema in deze verkiezingen. En dat is ook logisch. Het belang en de impact van migratie kan nauwelijks overschat worden.”

Van Grieken kijkt ook uit naar een blijvende goede samenwerking met de PVV. “We werken al jarenlang uitstekend samen en zullen dat ook blijven doen.” En: “Overal in Europa zien we dezelfde rechtse wind waaien.”