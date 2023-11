Vluchtelingenwerk: uitslag toont zorgen mensen over asielzoekers

VluchtelingenWerk Nederland maakt zich “grote zorgen” na de verkiezingsoverwinning van de PVV, een partij die voor een asielstop pleit. De organisatie zegt echter evenmin te kunnen negeren dat ook VVD en NSC veel stemmen hebben gekregen, partijen die de instroom van asielzoekers willen beperken. “Dit laat zien dat mensen zich zorgen maken over het aantal asielzoekers en de in hun ogen hoge druk die dat legt op voorzieningen in Nederland”, schrijft de organisatie in een reactie.

Volgens VluchtelingenWerk hebben politici “door feitenvrije politiek te bedrijven” de afgelopen jaren het beeld gecreëerd dat veel problemen in de samenleving veroorzaakt worden door vluchtelingen en asielzoekers. Dit leidt af van de inhoud en maakt het lastig om oplossingen te vinden, stelt de organisatie. Er rust er daarom een “zware verantwoordelijkheid” op een nieuw kabinet.

“Het is zaak om feiten leidend te laten zijn en ons te houden aan wetten en verdragen”, zegt bestuursvoorzitter Frank Candel. Het volgende kabinet moet volgens hem “niet verzanden in symboolpolitiek waarmee polarisatie aangewakkerd wordt, maar aan de slag gaan met oplossingen die de zorgen van burgers wegnemen én die goed zijn voor vluchtelingen.”