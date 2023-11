Vrijdag aan kust code geel om zware windstoten

Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten op vrijdag. Voor de kustprovincies is code geel afgegeven. De windstoten komen vooral voor tijdens buien. Vlak aan zee kunnen ze een snelheid hebben tot ongeveer 100 kilometer per uur. Landinwaarts kunnen windstoten voorkomen met een snelheid van 75 tot 90 kilometer per uur.

De wind komt vrijdag uit het noordwesten en neemt in de loop van de avond langzaam in kracht af. Code geel geldt vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur in Zeeland, Noord en Zuid-Holland, Groningen, Friesland en Flevoland.