Website PVV onbereikbaar op verkiezingsavond

Op de avond van een historische verkiezingsoverwinning is de website van de PVV onbereikbaar. Wie pvv.nl wil bezoeken krijgt de melding Connection timed out. De exacte oorzaak is onduidelijk, maar de melding kan erop duiden dat te veel mensen tegelijk de site willen bezoeken.

De partij van Geert Wilders lijkt de grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen te worden. In de eerste exitpoll na het sluiten van de stembureaus staat de partij op 35 zetels. Dat zijn er 10 meer dan de voorlopige nummer twee GroenLinks-PvdA.