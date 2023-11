Zaal PvdD valt stil na verlies zetels volgens exitpoll

Bij de partijbijeenkomst van Partij voor de Dieren in hotel Park Centraal Den Haag werd het woensdagavond stil na de exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS en RTL. De dierenpartij staat daarin op 4 zetels. Momenteel heeft de partij 6 zetels in de Tweede Kamer.

Er klonk ook teleurstelling onder de aanwezigen in de zaal. “Ja, jammer”, zei een van de aanwezigen. Voor de bekendmaking van de exitpoll liet Christine Teunissen, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren, weten al “de hele dag gespannen” te zijn. “Hoeveel zetels we ook halen, mensen kunnen ervan op aan dat de Partij voor de Dieren het hardst vecht voor klimaat”, zei ze.

De partij heeft roerige maanden achter de rug. Het vorige bestuur probeerde partijleider Esther Ouwehand te blokkeren met aantijgingen over integriteitsschendingen. Het inmiddels afgetreden bestuur wilde haar niet als lijsttrekker, bleek in september, tot grote verrassing in de partij. Op de achtergrond speelde een machtsstrijd met als inzet de vraag of de dierenpartij bestuursverantwoordelijkheid zou kunnen nemen of als oppositie aan de kant zou blijven. In tegenstelling tot de kringen rond de oprichters stuurt Ouwehand aan op verantwoordelijkheid nemen.

Op een congres betuigden de PvdD-leden massaal steun aan Ouwehand. Een onderzoek pleitte haar later vrij van alle aantijgingen.

Voorafgaand aan de strubbelingen stond de PvdD juist op winst in de peilingen, maar dat zakte later iets terug naar ongeveer 5 virtuele zetels.