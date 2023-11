Anderhalve maand na het begin van de oorlog Kamerdebat over Gaza

Anderhalve maand na het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas debatteert de Tweede Kamer met minister Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) over het conflict. Zij was maandag nog in Israël en de Palestijnse gebieden. Daar riep ze haar Israëlische collega “nadrukkelijk” op tot terughoudendheid en humanitaire gevechtspauzes om de nood in Gaza te lenigen.

Een deel van de Kamer vindt dat het demissionaire kabinet moet aandringen op een lang staakt-het-vuren in plaats van een kortere gevechtspauze. De linkse partijen vinden dat Israël in Gaza het oorlogsrecht schendt. In de kuststrook met ruim 2 miljoen inwoners zijn volgens de lokale autoriteiten al meer dan 14.000 doden gevallen en is volgens de VN bijna de helft van de huizen verwoest of zwaar beschadigd sinds de oorlog op 7 oktober begon.

Het debat komt er op verzoek van D66 en SP. Die wilden eigenlijk nog voor de verkiezingen praten met het kabinet over de oorlog, maar kregen daar geen meerderheid achter. Aanleiding voor het debatverzoek was een bericht in NRC over een vertrouwelijk stuk van de Nederlandse defensieattaché op de ambassade in Tel Aviv, waarin stond dat Israël “onevenredig geweld” gebruikt in de oorlog met Hamas.

Tijdens het debat donderdagmiddag komt ook de leverantie van onderdelen van de F-35 aan de orde. Onderdelen voor dit gevechtsvliegtuig worden in Europa gedistribueerd vanuit een logistiek centrum op vliegbasis Woensdrecht. Sinds het begin van de oorlog is er volgens de NRC een lading onderdelen richting Israël gegaan. Juristen op Buitenlandse Zaken waarschuwden voor mogelijke risico’s op schendingen van het oorlogsrecht.

De oorlog begon met een aanval van radicaal-islamitische Hamas op Israël. Daarbij werden meer dan 1200 mensen gedood en ruim 200 mensen ontvoerd. De gijzelaars werden meegenomen naar de Gazastrook. Sindsdien bombardeert Israël de Gazastrook en trokken militairen het gebied binnen. Ook zijn alle grenzen met Gaza afgesloten. Alleen via Egypte komt mondjesmaat hulp Gaza binnen. Inmiddels lijkt een gevangenenruil ophanden en een gevechtspauze.