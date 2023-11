ASML: beperking kennismigranten zal bedrijf schaden

Chipmachinefabrikant ASML maakt zich grote zorgen over de uitslag van de verkiezingen. Vooral een mogelijke beperking op het inhuren van kennismigranten zal ernstige gevolgen hebben voor het bedrijf.

De technologiesector heeft een betrouwbare overheid en een consistent langetermijnbeleid nodig om een ​​aantrekkelijk ondernemingsklimaat te garanderen, stelt ASML in een verklaring. Veranderingen in het beleid “kunnen ernstige gevolgen hebben voor ASML en ons vermogen om te investeren, te innoveren en de arbeidskrachten aan te trekken die we nodig hebben”.

ASML noemt mogelijke beperkingen op het aantal kenniswerkers of internationale studenten “onwenselijk”. De twee grote winnaars van de verkiezingen, Geert Wilders (PVV) en Pieter Omtzigt (NSC), hebben tijdens de verkiezingscampagne steeds herhaald dat het aantal arbeidsmigranten omlaag moet.

Maar volgens ASML zijn buitenlandse werknemers onmisbaar. “Nederlands talent is niet voldoende om aan de huidige vraag naar arbeidskrachten in onze industrie en ons ecosysteem te voldoen.”

ASML-topman Peter Wennink liet al eerder weten dat hij vreest voor de toekomst van de Nederlandse economie als kennismigranten geweerd worden. ASML uit Veldhoven is een van de grootste techbedrijven van Europa. Er werken mensen met tientallen nationaliteiten, die vaak hebben gestudeerd aan Nederlandse universiteiten.