Boerenactiegroep: boeren opgelucht, PVV negeren kan niet meer

“Goed nieuws, heel veel boeren zijn opgelucht door deze uitslag. Nederland heeft heel duidelijk aangegeven dat de route die de laatste jaren gevolgd is door de coalitie, absoluut niet te willen volgen”, reageert een woordvoerster van Farmers Defence Force (FDF) op de monsterzege van de PVV van Geert Wilders.

De boerenorganisatie ziet nog wel problemen met het formeren van een kabinet. “Maar het kan in ieder geval echt niet zo zijn dat partijen de grootste partij links laten liggen. Dan krijg je een opstand”, stelt de zegsvrouw.

Volgens haar is er een “aantal hele goede dingen gebeurd” woensdagavond. “De partijen die de soevereiniteit van Nederland willen afnemen en Nederlanders en bedrijven hele onredelijke eisen willen opleggen zijn geminimaliseerd. En het risico dat mijnheer Timmermans onze premier zou worden is voor heel veel mensen denk ik net even iets te veel geweest”, zegt de woordvoerster van de boerenactiegroep.

Vooruitblikkend denkt FDF wel zaken te kunnen doen met de PVV op het vlak van landbouwbeleid. “Wij hebben altijd goed kunnen praten met de PVV, ik denk dat we daar onze energie in gaan steken.”