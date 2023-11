Bouwend Nederland wil in gesprek met nieuwe fracties

Voorzitter Arno Visser van Bouwend Nederland wil graag in gesprek gaan met de nieuwe fracties in de Tweede Kamer over de vraagstukken waar Nederland mee kampt, zoals het woningtekort, energiearmoede door slecht geïsoleerde huizen en het overvolle stroomnet. Hij stelt dat de problemen waar veel Nederlanders dagelijks mee te maken hebben groot zijn en dat die snel moeten worden opgelost.

“De bouw is onmisbaar om deze problemen op te lossen. Want het zijn allemaal uitvoeringsvraagstukken. Daarom ga ik graag in gesprek met de nieuwe fracties en Kamerleden over de manier waarop bouwers hun steentje kunnen bijdragen”, zegt Visser.

“De komende tijd moet uitwijzen ‘hoe’ de partijen die ambities waar willen maken. Focus op uitvoering moet ervoor zorgen dat oplossingen niet blijven hangen in goede voornemens”, aldus de voorzitter van Bouwend Nederland.