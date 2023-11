BOVAG zal blijven hameren op belang betaalbare mobiliteit

Autobrancheorganisatie BOVAG zal ook bij de nieuwe fracties in de Tweede Kamer blijven hameren op het belang van toegankelijke en betaalbare mobiliteit. Dat is volgens BOVAG namelijk van groot belang voor de economie en het sociale leven van mensen.

BOVAG zegt zich niet uit te spreken over de verkiezingsuitslag, maar roept partijen op om constructief te gaan werken aan een regeringscoalitie. De organisatie zal daarbij haar eigen punten onder de aandacht brengen. “De kiezer heeft gesproken en de politiek is nu aan zet.”

“Nu is het moment om samen te werken en de uitdagingen in Nederland aan te pakken. Voor BOVAG is daarbij van belang dat de nieuwe coalitie beseft dat mobiliteit een heel belangrijk onderdeel is van het bestaan van mensen. En zekerheid van mobiliteit vraagt op korte termijn om keuzes en investeringen door het nieuwe kabinet. Daarbij moeten we de verduurzaming doordacht doorzetten, zodat dit reĆ«el en haalbaar is voor burgers en ondernemers.”