Brabantse moslimorganisatie krijgt bezorgde berichten na winst PVV

De organisatie Moslim Empowerment Tilburg krijgt sinds woensdagavond allerlei bezorgde berichten binnen van moslims die zich zorgen maken over de winst van de PVV bij de Tweede Kamerverkiezingen. “Mensen maken zich heel druk, bijvoorbeeld of de hoofddoek wordt verboden op scholen en overheidsgebouwen”, zo bevestigt woordvoerder Mohammed Aknin na berichtgeving van Omroep Brabant.

“Ik kreeg net nog een bericht van een docent op een middelbare school, dat de eerste reacties van zijn leerlingen waren: ‘meneer, moeten wij het land uit?'”, zo zegt Aknin donderdagochtend. “Dit is echt een aardverschuiving in Nederland. Ik had nooit gedacht dat zoveel mensen achter Wilders zouden staan. Ook in mijn stad, Tilburg, is PVV de grootste.”

Eerder lieten andere islamitische en Marokkaanse organisaties in Nederland weten zich zorgen te maken over de verkiezingswinst van de PVV. “De ontreddering en de angst zijn heel erg groot”, zo zei Habib el Kaddouri van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) tegen het ANP. Muhsin Köktas van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) vraagt zich af of moslims nog een toekomst hebben in Nederland. “Iedereen heeft het over bestaanszekerheid, maar ik weet niet of wij die nog hebben.”

De Islamitische Stichting Nederland, die zo’n 150 moskeeën in Nederland vertegenwoordigt, wil niet inhoudelijk ingaan op de verwachte verkiezingsuitslag. “We leven in een democratie en de kiezer heeft altijd gelijk. We hopen dat er voor iedereen het beste uitkomt. We zijn blij dat het goed verlopen is en dat er een goede opkomst is geweest”, aldus Recep Ayaz.