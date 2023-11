Brand in bedrijfspand Den Haag, bovenliggende woningen ontruimd

In een bedrijf aan de Loosduinseweg in Den Haag is donderdag aan het einde van de middag brand uitgebroken. Het getroffen bedrijf in het Regentessekwartier, vlak bij de Energiecentrale, handelt onder meer in meubels. De eerste melding van de brand kwam rond 17.00 uur bij de brandweer binnen. De brand woedt onder meer op de zolder van het bedrijf.

De woningen boven het pand worden ontruimd, meldt de Veiligheidsregio Haaglanden. Om hoeveel woningen het gaat, is niet duidelijk. Een woordvoerder van de brandweer zegt dat de ontruimingsoperatie een uur na het uitbreken van de brand nog in volle gang is. Geëvacueerde bewoners worden tijdelijk opgevangen in een nabijgelegen café.

De veiligheidsregio zegt een “groot aantal voertuigen en personeel” in te zetten voor het bestrijden van de brand en het ontruimen van de woningen. Of er mensen gewond zijn geraakt, is nog niet bekend. De woordvoerder van de brandweer had daar nog geen signalen over ontvangen.