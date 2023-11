De Unie na uitslag: Nederland kan niet zonder kennismigrant

Vakbond De Unie maakt zich grote zorgen over de situatie voor kennismigranten, nu de PVV en NSC de grote winnaars zijn geworden van de verkiezingen. De Nederlandse economie kan voorlopig niet zonder hoogopgeleide werknemers uit het buitenland, stelt de bond.

Geert Wilders (PVV) en Pieter Omtzigt (NSC) hebben tijdens de verkiezingscampagne steeds herhaald dat het aantal arbeidsmigranten omlaag moet. Maar met name grote techbedrijven kunnen niet zonder buitenlanders, zegt voorzitter Reinier Castelein van De Unie: “We beschikken gewoon over te weinig hoogwaardige kennis in eigen land.”

Veel grote bedrijven staan al onder druk door de klimaatdoelstellingen, zegt Castelein: “Als we kennismigratie ook gaan beperken, wordt het heel ingewikkeld.”

De verkiezingsuitslag laat volgens Castelein zien dat veel politici het contact met de kiezer zijn kwijtgeraakt. “Veel partijen willen de wereld redden en verbeteren. Ik hoop dat ze nu echt de bereidheid tonen om bruggen te bouwen en snel met de formatie aan de slag te gaan. Deze onvrede gaat niet weg. En dit kabinet is klaar.”

Castelein heeft zijn hoop vooral gericht op de VVD, die volgens hem de nieuwe premier moet leveren. Wilders als premier is volgens hem geen optie: “Wilders kan vanwege zijn eigen veiligheid het land nauwelijks uit.”