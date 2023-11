Energiebranche: niet wachten op formatie, transitie heeft haast

Energie-Nederland, de branchevereniging van energiebedrijven, wil dat de nieuwe Tweede Kamerleden niet wachten tot er een nieuw kabinet gevormd is. “We hebben haast als het om de energietransitie gaat; alles wat we nu al kunnen doen, moeten we niet uitstellen”, bepleit voorzitter Cora van Nieuwenhuizen. De vereniging komt daarom met tien adviezen voor nieuwe Kamerleden.

Een van de punten is bijvoorbeeld het bestrijden van energiearmoede met gerichte steun. Energie-Nederland wil dat regelingen die woningisolatie of het plaatsen van zonnepanelen stimuleren blijven bestaan. Ook pleit de branchevereniging voor een verlaging van de energiebelasting op elektriciteit, om het aantrekkelijker te maken over te stappen naar een warmtepomp.

Energie-Nederland richt de oproep specifiek op Kamerleden, omdat de formatie mogelijk nog lang gaat duren. Bovendien is het volgens de organisatie nog maar de vraag hoe het volgende kabinet eruit gaat zien, ook voor wat betreft de inhoud van een coalitieakkoord.