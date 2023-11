Geheim logboek van Peter R. de Vries verschijnt vrijdag

Royce de Vries brengt een boek uit met daarin het logboek van zijn vader Peter R. de Vries. In Ik beloof je dat ik honderd word, zoals het boek heet, gaat het over de contacten die de misdaadverslaggever had met Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Die zaak draait om het criminele netwerk rond hoofdverdachte Ridouan Taghi.

“In het laatste anderhalf jaar van zijn leven hield mijn vader, Peter R. de Vries, een geheim logboek bij, waarin hij nauwgezet – en met vlagen met humor – beschrijft hoe hij vertrouwensman van de kroongetuige was”, schrijft Royce de Vries op Instagram bij een foto van de cover. “Het logboek is onthullend en onthutsend.”

De Vries junior heeft daarnaast zijn eigen dagboek toegevoegd aan het verhaal. Daarin vertelt hij “bijzondere verhalen” over zijn vader, “over onze bijzondere band, en wat een toegewijde vader en familieman hij was”.

Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 op straat in Amsterdam neergeschoten, na een bezoek aan de studio van RTL Boulevard. Negen dagen later overleed hij in het ziekenhuis op 64-jarige leeftijd. “Ik ben ontzettend trots op het boek, vooral omdat we dit ‘samen’ konden doen…”, besluit Royce de Vries.