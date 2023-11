Gevonden lichaamsdelen op strand Texel zijn van twee mannen

De lichaamsdelen die in oktober zijn gevonden op een strand aan de westkust van Texel zijn van twee mannen. Hun identiteit is nog niet vastgesteld. Ook is niet duidelijk waar ze vandaan kwamen, meldt de politie.

Begin oktober werden kort na elkaar een deel van een onderrug en een rechtervoet met schoen gevonden op het strand bij de opgang Westerslag bij Den Burg. Volgens de politie zaten om de rug een onderbroek, een korte broek en een lange trainingsbroek. In de trainingsbroek werd een telefoon gevonden, maar die was erg aangetast door het zeewater.

Van beide mannen is een DNA-profiel opgesteld dat is vergeleken met de profielen in een database voor vermiste personen en anonieme doden. Er is geen match gevonden, zegt de politie. Daarom wordt nu een zogeheten isotopenonderzoek opgestart, dat kan leiden tot meer informatie over de herkomst van de twee mannen.

Volgens de regionale omroep NH Nieuws gaat het vermoedelijk om bootvluchtelingen. Een woordvoerder van de politie noemt dat in een reactie het meest aannemelijke scenario, onder meer door de broeken over elkaar. “Dat zien we vaker. Ook had de simkaart van de telefoon een Frans opschrift. Dus het is zeer aannemelijk, maar we hebben nog geen 100 procent zekerheid.”