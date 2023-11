Grote demonstratie in Utrecht tegen uitsluiting

Meer dan duizend mensen hebben zich in Utrecht rondom het stadhuis verzameld om zich uit te spreken tegen uitsluiting. De actie is een reactie op de verkiezingsuitslag, waarin PVV met afstand de meeste stemmen heeft gekregen. In dubbele rijen kijkend naar elkaar als een soort erehaag en schouder aan schouder, roepen de demonstranten klappend: “You are not alone”.

Organisatoren Charifa Soulami (GroenLinks) en Matthijs Kleij (PvdA) waren tijdens de verkiezingsavond samen en bedachten meteen deze actie. “Campagnejasjes uit, geen partijen en geen borden, het is een solidariteitsactie. We willen uitdragen dat in Utrecht iedereen kan zijn wie die is”, aldus Soulami. De twee lokale politici en initiatiefnemers zijn duidelijk onder de indruk van de opkomst.

“Wij zullen nooit accepteren dat mensen als minder worden gezien, worden uitgesloten of gediscrimineerd”, spreekt Soulami via een megafoon de menigte toe. “We laten niemand in steek en vechten voor de rechten van iedereen.”

Die boodschap wordt door de aanwezigen breed gedragen. “Ondanks de verkiezingsuitslag willen we uitdragen dat iedereen in Nederland welkom is en hier mag zijn, ondanks achtergrond of huidskleur”, zegt iemand. Een ander vertelt op haar werk in een azc dagelijks te maken te hebben met vluchtelingen. Dat Wilders zich “tegen hen keert” en die groep “onzin” en “gelukszoekers” noemt, kan ze niet begrijpen. “Blijkbaar is er een groep die dat – mensen buitensluiten – belangrijk vindt, maar ik wil laten zien dat dit niet voor iedereen geldt.”