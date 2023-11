Handtekeningenactie ’tegen premier Wilders’

Het internationale online-campagnenetwerk Avaaz is op internet een handtekeningenactie begonnen onder het motto ‘Maak Wilders geen premier’. De open brief aan andere politieke partijen die mogelijk met de PVV in zee willen gaan, is donderdag aan het begin van de avond online gezet en is in korte tijd ruim 14.000 keer ondertekend.

“Het ondenkbare is gebeurd: de PVV is de grootste partij geworden en Geert Wilders maakt zich klaar om premier van Nederland te worden. Maar we hebben nog een kans om dit tegen te houden. 75 procent van de Nederlanders heeft níet op Wilders gestemd, en hij kan alleen premier worden als andere partijen bereid zijn een coalitie met hem te vormen”, schrijft Avaaz. De actiegroep vraagt die partijen om geen zaken te doen met Wilders.

“Avaaz staat overal ter wereld op tegen extreemrechts, van de Europese Unie tot Brazilië – en nu doen we dat in Nederland”, aldus Avaaz.