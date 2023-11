Honderden demonstreren op de Dam tegen racisme en islamofobie

Enkele honderden mensen hebben donderdagavond op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen fascisme, islamofobie, racisme en anti-queerhaat. De demonstratie was een initiatief van krakenburg020, een organisatie van krakers, en was georganiseerd naar aanleiding van de verkiezingswinst van Geert Wilders en de PVV.

Eerder op de avond vroegen tientallen actievoerders met een sit-in op het Centraal Station aandacht voor de situatie in Gaza. Na afloop liepen zij zwaaiend met Palestijnse vlaggen over het Damrak naar de Dam om zich bij de manifestatie van de krakers te voegen.

Gedurende de demonstratie werd af en toe de omstreden tekst ‘From the river to the sea, Palestine will be free’ geroepen. Die wordt door velen opgevat als een oproep tot geweld tegen Israëliërs.