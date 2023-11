Humanitas ziet na verkiezingen ‘sterk gepolariseerd Nederland’

Vrijwilligersorganisatie Humanitas verwacht dat de uitslag van de parlementsverkiezingen het vertrouwen in de overheid niet zal vergroten. “We zijn wakker geworden in een sterk gepolariseerd Nederland”, reageert directeur Jerzy Soetekouw. Hij zegt al bezorgde reacties te horen van vrijwilligers en mensen die worden geholpen door zijn vereniging.

Humanitas staat met vrijwilligers mensen bij die hulp nodig hebben met geldzaken of andere kwesties. Soetekouw noemt het belangrijk dat er nu politieke aandacht is voor bestaanszekerheid, maar benadrukt ook dat het thema gaat over meer dan geld. “Het gaat ook over vrijheid, veiligheid en de wetenschap dat je erbij mag horen.”

Soetekouw stelt dat de afgelopen jaren een groot gebrek aan vertrouwen in de overheid is ontstaan binnen de samenleving. Dat heeft volgens hem verschillende oorzaken. De verkiezingsuitslag belooft volgens de directeur niet direct verbetering. “Dit zal het vertrouwen bij een deel van onze achterban niet vergroten, maar eerder verkleinen.”

De eerste reacties van vrijwilligers en deelnemers aan zijn organisatie zijn volgens Soetekouw “dat zij zich zorgen maken”. Die zorgen leven bij mensen met een biculturele achtergrond. Zij vragen zich af “of ze nog wel bij Nederland horen”, aldus de directeur. Hij verwacht dat meer mensen bij Humanitas gaan aankloppen omdat ze “een veilige haven zoeken”.

Soetekouw stelt dat PVV-leider Geert Wilders felicitaties verdient voor zijn verwachte verkiezingsoverwinning. Hij noemt het ook positief dat Wilders heeft uitgesproken premier van alle Nederlanders te willen zijn. “Tegelijk laten zijn verkiezingsprogramma en eerdere retoriek iets anders zien.”