Kenniscoalitie: belang van Nederland als kennisland inzien

Voorzitter Marcel Levi van de Kenniscoalitie, een samenwerkingsverband van ondernemers en wetenschappers, rekent erop “dat de partijen die nu gaan werken aan een nieuwe regeringscoalitie het belang van Nederland als kennisland zullen inzien”.

Het verband bestaat uit onder meer Universiteiten van Nederland (UNL), de Vereniging Hogescholen (VH), de ondernemersvereniging VNO-NCW en de belangenorganisatie voor midden- en kleinbedrijf MKB Nederland.

“Kennis en talent zijn cruciaal voor het oplossen van complexe maatschappelijke uitdagingen waar Nederland voor staat en dragen bij aan het versterken van de economie”, benadrukt de Kenniscoalitie. “Door duurzaam te blijven investeren in onderzoek en innovatie én aantrekkelijk te blijven voor internationale studenten en medewerkers kunnen we als Nederland een wereldwijde leider blijven op het gebied van kennis en innovatie.”

Levi wijst erop dat Denemarken de maatregelen om het aantal internationale studenten te beperken alweer heeft teruggedraaid om de grote schade aan de economie. “Als de investeringen in Nederland op het gebied van kennis en innovatie onder druk komen te staan en we ons terugtrekken achter de dijken, raken we als Nederland achterop. Nu bezuinigen op kennis en het hardhandig beperken van de instroom van internationale studenten heeft grote gevolgen.”

De Kenniscoalitie pleit er “namens het bedrijfsleven en de kennisinstellingen” voor om te blijven streven naar 3 procent van het bbp als besteding voor onderzoek en innovatie.