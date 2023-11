Klimaatprotest in gebouw Universiteit Leiden

Klimaatactivisten voeren donderdag actie in een gebouw van de Universiteit Leiden. Aanhangers van de actiegroep End Fossil LU/TUD zitten in twee lokalen in het Lipsiusgebouw in het centrum van de stad. Ze willen dat de Universiteit Leiden en de TU Delft de banden met fossiele bedrijven verbreken.

Het Lipsius-gebouw en de andere locaties van de faculteit Geesteswetenschappen sluiten vanwege de protestactie om 17.00 uur. De Universiteit Leiden vraagt studenten en medewerkers om de gebouwen voor die tijd te verlaten. Colleges zijn geschrapt.

De faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de universiteit, die aan de andere kant van het station is gevestigd, sluit de gebouwen ook om 17.00 uur, “omdat het onduidelijk is hoe de situatie met betrekking tot de protesten in de binnenstad zich vandaag verder ontwikkelt”. Alle sociale activiteiten die later beginnen, worden afgelast.