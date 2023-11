Kunstenbond organiseert samenkomst na verkiezingsuitslag

De Kunstenbond, de vakorganisatie voor mensen in de creatieve sector, organiseert vrijdagmiddag een “samenkomst voor solidariteit” op De Dam in Amsterdam. De aanleiding daarvoor is de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen waardoor de organisatie “grote zorgen” heeft.

De vakbond benadrukt dat het gaat om een samenkomst en geen demonstratie. “De oproep is dan ook: neem alleen een lichtje of kaars, liefde en zoveel mogelijk anderen mee.”

De focus van de Kunstenbond gaat na de uitslag naar de “bescherming van iedereen die werkt in de culturele en creatieve sector. Niet polarisatie, maar verbinding moet centraal staan na twaalf jaar neoliberaal beleid”, schrijft de bond. “Kunst en cultuur vervullen bij uitstek een verbindende rol. De Kunstenbond roept iedereen op zich aan te sluiten bij maatschappelijke organisaties en bewegingen, om ons gezamenlijk te verzetten tegen een dreigende kaalslag.”

Kunsten’92, de belangenorganisatie van de wereld van kunst, cultuur en erfgoed, wil ook verbinden, maar dan ook met “Nederlandse kiezers die zich niet gehoord hebben gevoeld “, zei directeur Astrid Weij eerder donderdag. De organisatie hoopt de afstand tussen groepen in de samenleving te overbruggen en verwacht dat de cultuurwereld dat ook kan