Limburg en Zeeland zien drie Statenleden naar Tweede Kamer gaan

Limburg en Zeeland zien beide waarschijnlijk drie leden van Provinciale Staten overstappen naar de Tweede Kamer. Statenleden mogen tegelijk ook Kamerlid zijn, maar in de praktijk komt die combinatie zelden voor. Ruim acht maanden na de Provinciale Statenverkiezingen gaan in vrijwel alle provincies al weer wisselingen plaatsvinden als gevolg van de verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Op basis van de voorlopige uitslagen lijken Limburg en Zeeland de meeste Statenleden te verliezen. Vanuit Gelderland, Zuid-Holland en Noord-Holland maken elk twee leden van Provinciale Staten de overstap naar de Tweede Kamer. Een enkeling overweegt het Statenwerk wel door te zetten.

Limburg heeft met René Claassen (PVV), Geert Gabriëls (GroenLinks-PvdA) en Wendy van Eijk-Nagel (VVD) drie Statenleden die zo hoog op de kandidatenlijst stonden, dat al voor de verkiezingen werd aangenomen dat zij sowieso naar Den Haag gaan. Gabriëls, de nummer 15 van GroenLinks-PvdA, legde zijn Statenwerk zelfs onlangs al neer.

In Zeeland maken de twee PVV’ers Raymond de Roon en Patrick van der Hoeff zich op voor een Kamerlidmaatschap. Dat geldt ook voor Anita Pijpelink van GroenLinks-PvdA. Gelderland ziet Marjolein Faber en Elmar Vlottes (beide PVV) vertrekken en uit de Zuid-Hollandse Staten hebben de PVV’ers Henk de Vree en Jeremy Mooiman een plek in de nieuwe Tweede Kamerfractie gekregen. Vanuit Noord-Holland gaan Marco Deen (PVV) en Ines Kostić (Partij voor de Dieren) de landelijke politiek in.

Uit Flevoland, Friesland, Groningen, Noord-Brabant, Overijssel en Utrecht is, voor zo ver nu bekend, één Statenlid in de Tweede Kamer gekozen. Het gaat dan voornamelijk om PVV’ers. Die partij had na de al zittende Kamerleden veel provinciale politici op de kandidatenlijst gezet. Door de overweldigende zege van PVV, die voorlopig op 37 zetels uitkomt, gaan veel van hen onverwachts de Kamer in.

Drenthe raakt in principe geen Statenlid kwijt, al maakt de bijna 80-jarige Nico Uppelschoten (nummer 39 op de PVV-lijst) wel kans om de Kamer in te mogen als de PVV gaat regeren en ministers levert uit de fractie. De Kiesraad maakt op 1 december de officiële uitslag bekend en dan wordt ook duidelijk of er kandidaten met voorkeurstemmen in de Tweede Kamer komen.