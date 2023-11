Lilian Marijnissen voelt zich “strijdbaar” en wil verder als partijleider van de SP. Haar partij werd bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer bijna gehalveerd en gaat volgens de laatste prognose van negen naar vijf zetels.

“Ik ben er wel goed ziek van. Dit is voor ons een slechte uitslag. En daar gaan we ons op beraden”, zei ze na overleg met fractieleden en medewerkers van de partij. Het is aan de SP-leden als het gaat over haar toekomst als partijleider, zei ze na de bijeenkomst. “Het is geheel en al aan hen.”

De partijraad komt dit weekend bijeen om de uitslag te analyseren en lessen te trekken uit de verkiezingscampagne. Ze is daar niet zenuwachtig over, zegt ze. Marijnissen leidt de partij sinds eind 2017 en sindsdien heeft de SP bij alle verkiezingen verlies geleden.

De sfeer op de bijeenkomst was bedompt, aldus Marijnissen. “Mensen zijn heel teleurgesteld over de uitslag. Er is ook bezorgdheid.” Ze heeft nog “geen panklare analyse” waardoor het allemaal zo fout is gegaan. “Er werd wel duidelijk gezegd om de lessen ervan goed te trekken.”

Marijnissen is niet geschrokken van de winst van de PVV. Ze maakt zich wel “grote zorgen” over hoe het nu verdergaat. Ze is bang dat veel kiezers straks teleurgesteld zullen worden.