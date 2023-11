Nieuwe prognose ANP Verkiezingsdienst: PVV 37 zetels, D66 naar 9

De PVV van Geert Wilders stijgt nog 1 zetel verder naar 37 zetels in de Tweede Kamer, blijkt uit een nieuwe prognose van de Verkiezingsdienst van het ANP. D66 zakt iets terug, van 10 naar 9 zetels. De prognose is gebaseerd op bijna 94 procent van de getelde stemmen in het hele land.

Verder blijkt dat BBB ten opzichte van de eerste prognose weer iets stijgt van 5 naar 7 zetels. Het CDA staat op 5 zetels en niet op de eerder gemelde 6. De dierenpartij PvdD en FVD krijgen ieder weer een zetel minder dan de eerste prognose en komen uit op 3 in plaats van 4 zetels.

Bij de andere partijen komt het aantal zetels vrijwel overeen met de exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS en RTL. GroenLinks-PvdA blijft staan op 25 Kamerzetels, op de voet gevolgd door de VVD met 24. NSC krijgt er 20. De SP komt uit op 5 zetels. De ChristenUnie haalt er 3, evenals de SGP en DENK. Volt komt uit op 2 en JA21 op 1 zetel.

De ouderenpartij 50PLUS staat op 0 zetels, waar er bij de exitpoll nog 1 zetel in het verschiet leek. BIJ1 verliest ook de enige zetel in de Tweede Kamer.