Nog geen uitslag 5 gemeenten, Amsterdam meldt uitslag vrijdag

De gemeenten Huizen, Schiedam, West Betuwe, Valkenburg aan de Geul en Halderberge hebben nog geen uitslag voor de Tweede Kamerverkiezingen doorgegeven aan de Verkiezingsdienst van het ANP. Ook de uitslagen van de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn nog niet binnen, evenals de stemmen van Nederlanders die in het buitenland wonen.

Drie gemeenten hebben een tussenstand doorgegeven. Amsterdam heeft 85 procent van de stemmen geteld, Purmerend 98 procent en Houten 72 procent.

De hoofdstad koos ervoor om, na het tellen van 85 procent van de stemmen op partijniveau woensdagnacht, donderdag om 08.00 uur op kandidaatsniveau verder te tellen in de RAI. Dat gaat door tot 21.00 uur ’s avonds. Ook op vrijdag wordt er geteld, van 08.00 uur tot 18.00 uur. Daarna wordt de complete voorlopige uitslag bekendgemaakt.

“Voor grotere gemeenten zoals Amsterdam is het efficiënter om de stembiljetten naar één centrale plek te brengen en aldaar te tellen. Bovendien maakt de centrale telling het telproces makkelijker te volgen en te controleren voor kiezers, partijen en pers. Dit draagt bij aan een betrouwbare uitslag”, zo meldt de gemeente.

Eerder werd al bekend dat GroenLinks-PvdA in Amsterdam met meer dan 33 procent van de stemmen de grootste partij is geworden, op basis van de tussenstand. PVV komt volgens deze voorlopige telling uit op 9,5 procent, dat zou bijna een verdubbeling zijn in de hoofdstad vergeleken met 2021 (5,1 procent).

De gemeenten Bergen in Noord-Holland en Beuningen, Brummen en Wijchen in Gelderland gaven de uitslagen donderdagochtend door.