NPO: druk op publieke omroep neemt toe, cruciale rol waarborgen

De NPO zal er na de verkiezingsuitslag alles aan doen om de “cruciale rol als publieke media te waarborgen”. Dat zegt NPO-voorzitter Frederieke Leeflang in een statement tegen het ANP. Geert Wilders en zijn partij PVV, winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen, willen dat er geen subsidies meer naar de publieke omroep gaan.

“Als we kijken naar de verkiezingsprogramma’s, zien we de druk op de publieke omroep toenemen”, aldus Leeflang. De NPO-voorzitter noemt “een sterke, van politiek en commercie onafhankelijke publieke omroep essentieel in een democratische rechtsstaat”. “Met betrouwbare en hoogwaardige journalistiek en veelkleurige andere programmering hebben we met onze publieke waarde een onmisbare rol in de samenleving.”

De publieke omroep zorgt volgens Leeflang “voor verbinding in een veranderende en snel digitaliserende samenleving”. “Daar hoort een modern bestel bij dat meegaat met de wensen en het mediagebruik van iedereen in Nederland. De NPO en omroepen werken daarom al samen aan de uitvoering van een gezamenlijke strategie. Het staat voor ons buiten kijf dat bij een sterke democratie een krachtige extern pluriforme publieke omroep hoort. Wij zullen er alles aan doen om onze cruciale rol als publieke media te waarborgen.”