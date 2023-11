Ollongren: zorg over PVV, wel brede steun in Kamer voor Oekraïne

Defensieminister Kajsa Ollongren ziet ook in de nieuwe Tweede Kamer “een brede meerderheid die vindt dat we Oekraïne moeten blijven steunen.” Maar de grote verkiezingsoverwinning van de PVV baart haar wel zorgen.

“Ik kan niet helemaal voorspellen wat voor dynamiek gaat ontstaan in de onderhandelingen die de PVV gaat leiden”, zegt Ollongren. Zij benadrukt dat Nederland zich niet tegen buitenlandse dreigingen kan beschermen “door ons terug te trekken achter de dijken”.

De PVV is verklaard tegenstander van militaire steun aan Oekraïne, dat al ruim anderhalf jaar in oorlog is met Rusland. “Ook het buitenland ziet dit”, waarschuwt Ollongren. “Dat iemand die in het verleden openlijk met Poetin heeft geheuld, nu deze verkiezingen wint.”

Ollongren benadrukt nog maar eens het “cruciale” belang van militaire hulp aan Oekraïne voor de Nederlandse veiligheid. “Zonder onze steun kunnen zij Rusland niet verslaan. En Rusland is een bedreiging voor onze veiligheid.”