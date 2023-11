Omtzigt geeft nog geen duidelijkheid over regeringsdeelname met PVV

Voorafgaand aan de eerste fractievergadering van Nieuw Sociaal Contract geeft partijleider Pieter Omtzigt nog steeds geen duidelijkheid over eventuele regeringsdeelname met de PVV. Hij wil eerst in de fractie praten over “hoe we omgaan met de formatie”. Eerder zei Omtzigt dat hij over zijn eigen schaduw wil stappen, maar “een aantal van u heeft daar te snel conclusies getrokken” zei hij tegen de pers. Maar de NSC-voorman maakt nog steeds zijn positie niet expliciet duidelijk.

Wel zegt Omtzigt dat hij de eed die hij als Kamerlid zal afleggen op de Grondwet altijd erg belangrijk heeft gevonden. Met het afleggen van die eed beschermt hij ook de grondrechten, waaronder de vrijheid van godsdienst. De PVV wil korans en moskeeën verbieden, staat in het programma van de partij. Omtzigt voegt ook toe dat het “niet de meest eenvoudige formatie” ooit zal worden. Hij benadrukt ook dat op grote partijen een taak rust. “Het is ook aan verantwoordelijke politici dat zich op de één of andere manier een regering vormt. En voor die verantwoordelijkheid sta ik.”

Eerst moet de fractie bespreken hoe het nu verder gaat. De eerste bijeenkomst van de twintigkoppige nieuwe fractie werd gevierd met gebak.